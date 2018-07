Treffpunkt: Georg-Koch-Platz 2

Exkursion: Aufbruch in die Moderne Az W vor Ort

20.07.2018 15:50h



Fotocredits: Wiener Postsparkasse Bild: Architekturzentrum Wien, Sammlung, Margherita Spiluttini

Im Jubiläumsjahr der Wiener Moderne bieten wir Wienbesucher* innen und Stadtbewohner* innen die Gelegenheit, Bauten zu entdecken, die Architekturbegeisterte aus der ganzen Welt anziehen.



Wien stand zu Beginn des 20. Jahrhunderts im Zeichen des Aufbruchs und der Neuerung. An der Wende vom Historismus zur Moderne prägten Persönlichkeiten wie Otto Wagner und Adolf Loos diese einzigartige Epoche. Der Spaziergang führt von der Postsparkasse über das Haus am Michaelerplatz zur Wiener Secession und endet vor dem Otto Wagner Pavillon am Karlsplatz.



Führung: Christa Veigl, Architekturhistorikerin



Eintrittspreise

Tickets: € 16 / Studierende € 13 (vorab im Az W Shop oder vor Ort)

Bitte Tickets für Wiener Linien mitbringen



Treffpunkt

15:50, Georg-Coch-Platz 2, 1010 Wien



Anmeldung ab 14 Tage im Voraus möglich unter anmeldung@azw.at



Rückfragen

Lisa Kusebauch-Kaiser

+43-1-522 31 15

office@azw.at