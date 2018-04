Kuratorinnenführung Klemens Brosch

Fotocredits: Klemens Brosch, Sternwarte (Detail), 1926; NORDICO Stadtmuseum Linz

Klemens Brosch zählt zu den interessantesten Zeichnern Österreichs im 20. Jahrhundert. Schon in der Schul- und Akademiezeit galt er als Wunderkind, das Themen wie Vergänglichkeit, Leid und Naturphänomene in einer unheimlichen, surrealen Bildsprache mit fotografischem Strich festhalten konnte.

Elisabeth Nowak-Thaller, Vizedirektorin im LENTOS Kunstmuseum Linz, führt durch das tragische Leben und Schaffen des 1926 jung verstorbenen Künstlers. Ihre Dissertation verfasste sie über Klemens Brosch. Die Brosch-Expertin organsierte eine internationale Ausstellungstournee und 2016/2017 eine Retrospektive im NORDICO Stadtmuseum Linz und in der Landesgalerie Linz.