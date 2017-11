Vienna Art Week: Instawalk

Fotocredits: Aldo Giannotti @ das weisse haus (Foto: eSeL)

Die Kunststadt Wien verdankt ihre enorme Vielfalt nicht nur den großen Ausstellungshäusern, den Museen und Kunstuniversitäten, sondern auch und gerade vielen kleinen und bisweilen wenig bekannten Initiativen. Das ungebrochene Engagement zahlreicher Wiener Kunstschaffender und Betreiber unabhängiger Kunsträume macht Wien zu einem Kreativstandort am Puls der Zeit.



Entdeckt im Rahmen des Instawalks die zahlreichen verborgenen, aber umso sehenswerteren Seiten der Kunststadt Wien – ein Must-see!



Treffpunkt: das weisse haus

weitere Stationen: Künstlerhaus 1050, SUPER, Hinterland, tba



Beschränkte Teilnehmeranzahl (Max. 20 Personen!)

first come first serve ---> Anmeldung via Facebook!