Open House 2017

Tag der offenen Tür



Beim Open House 2017 geben Studierende und Lehrende Einblicke in die Ateliers, Werkstätten, Studios der Universität für angewandte Kunst Wien und informieren über die Studienfächer.

Beim Open House können sich Interessierte über alle künstlerischen Studien als auch über die Aufnahme informieren und einen Eindruck von der bunten Vielfalt an Projekten, Kunstwerken und gestalterischen Arbeiten an der Angewandten gewinnen.



Studierende und Lehrende geben Einblicke in die Ateliers, Werkstätten, Studios der Angewandten und informieren über das Studienangebot:Architektur, Art & Science, Bildende Kunst, Bühnengestaltung, Cross-Disciplinary Strategies, Design, Industrial Design, Konservierung und Restaurierung, Lehramt, Medienkunst, Social Design, Sprachkunst, TransArts sowie Doktoratsstudium Künstlerische Forschung (PhD in Art) und /ecm - Masterlehrgang für Ausstellungstheorie und -praxis.