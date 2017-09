Kunstraum NOE

H13 2017: Anna Vasof

Fotocredits: Anna Vasof

H13 2017 NIEDEROESTERREICH PREIS FÜR PERFORMANCE

ANNA VASOF: ANACHRONISM



Performance und Preisverleihung am FR 08 09 2017:



ab 18.00H Durational Performance

ab 21.00H LIVE: captain knife und

The New Live Collective



Ausstellung: SA 09 09 2017, 11-15H



Die Gewinnerin des H13 Niederoesterreich Preises für Performance steht fest: Anna Vasof. Mit ihrer Performance „Anachronism – A Downgrade Action“ überzeugte sie die Jury, die in ihrer Begründung die „Prägnanz, mit der Anna Vasof einen erweiterten Performancebegriff mitprägt und die Medien als Mitspieler einzusetzen weiß“, lobend hervorhebt.



„… meine künstlerische Position ist nicht ‚sauber‘“ (Anna Vasof)



Anna Vasof bewegt sich mit ihrer künstlerischen Arbeit im Dazwischen: Ihre Videokunst beschreibt sie als „expanded cinema“, ihre Performances sind auf Objekte bezogen, den performativen Akt wiederum verbindet sie mit Animation.



Am Abend der H13-Preisverleihung wird Anna Vasof die prämierte Performance zeigen sowie weitere damit in Verbindung stehende Arbeiten, die die Besucher_innen einbeziehen und aktivieren.





Der H13 NIEDEROESTERREICH PREIS FÜR PERFORMANCE



Die Vergabe des Preises soll zur größeren Sichtbarkeit der Performancekunst beitragen. Der Kunstraum Niederoesterreich verschafft damit einer künstlerischen Sparte mehr Öffentlichkeit, die für Künstler_innen eine besondere Herausforderung darstellt, da Performances sich nicht im üblichen Sinne ausstellen und vermarkten lassen. Der H13 ist mit € 4.000,- dotiert und der einzige in Österreich verliehene Preis für Performance.



