Wasser_miniFestival

Fotocredits: ©sabine duty

Das 4-tägige WASSER_miniFESTIVAL feiert Wasser als Element der Verbundenheit und ist im wahrsten Sinne ein „G´mischter Satz”: es ist ein soziales, verbindendes und Kunstsparten übergreifendes, karitatives Event. Die gesamten Spendeneinnahmen des Festivals fließen in soziale Projekte die mit Wasser zu tun haben.



Das Fest bietet für alle Altersgruppen kreative und bunte Angebote die dazu inspirieren das Element Wasser spielerisch aufzugreifen und die anregen sich gemeinschaftlich aktuellen gesellschaftlichen Themen wie Integration und Umwelt zu widmen.



Es werden an allen Tagen unterschiedliche künstlerische Beiträge, wie eine Ausstellung, Musik, Theater, Performance und Workshops, sowie Vorträge rund um das Element Wasser angeboten, an welchen die BesucherInnen KOSTENFREI und BEI JEDEM WETTER teilnehmen können.





Das Event wird von Sabine Duty in Kooperation mit space and place im Rahmen der Projektreihe WIEN LEBT organisiert.



Detailierte Infos zum Programm:

www.duty.at , www.spaceandplace.at ,

E-mail: sabine@duty.at



Facebook:

Sabine Duty: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009340690180

space and place: https://www.facebook.com/spaceandplace/



Wer möchte kann das Projekt unterstützen: https://www.respekt.net/projekte-unterstuetzen/details/projekt/1522/



Veranstaltungsort: Alte Schieberkammer | Meiselstraße 20 Ecke Eduard-Sueß-Gasse, Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus