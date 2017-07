Kunstraum NOE

Kuratorinnenführung Performing the Border

KURATORINNENFÜHRUNG "Performing the Border"



Petra Poelzl, Co-Kuratorin von "Performing the Border", wird durch die Ausstellung führen.



Dauer: 45 Minuten

Keine Anmeldung erforderlich, Eintritt frei.



"Performing the Border" versteht sich als eine Reflexion gegenwärtiger politischer und sozialer Umbrüche. Umbrüche, die sich seit dem Beginn des 21. Jahrhunderts abzeichnen und uns dazu verleiten, in starre Ohnmacht zu verfallen, da das Versprechen von freier, selbstbestimmter Bewegung in unserer globalisierten, digitalisierten und „grenzenlosen“ Gegenwart nur noch für einen sehr kleinen, privilegierten Teil der Gesellschaft einlösbar scheint.

In dieser Welt, in der der demokratische Gedanke, mit dem wir erzogen wurden, porös geworden ist, schaffen die versammelten künstlerischen Positionen eine politische Verhandlungszone, einen Ort der Selbstbefragung und suchen nach Möglichkeiten sowie Strategien, unsere gelebte Selbstverständlichkeit aufzubrechen. Sie artikulieren Perspektiven der Reflexion, der Analyse und des Dialogs – bis hin zum Widerstand. Ihnen

allen ist dabei ein skeptischer, analytischer Kern inhärent, der neue Wirklichkeiten und Transformationsmodelle zu entwickeln sowie Lösungsansätze zu imaginieren vermag.



Künstler_innen:

Monira Al Qadiri (KWT), Halil Altindere (TUR), Francis Alÿs (BEL), Ursula Biemann (CHE), Tiffany Chung (VNM/USA), Julien Creuzet (Martinique/FRA), Khaled Jarrar (PSE), Leon Kahane (DEU), Eva Leitolf (DEU), Hana Miletić (HRV), Anahita Razmi (DEU), Martin Krenn/Oliver Ressler (AUT) ,Christoph Schlingensief (DEU), Hito Steyerl (DEU), Wermke/Leinkauf (DEU), Clara Wildberger (AUT), Miao Ying (CHN)



Kurator_innen: Jana J. Haeckel, Petra Poelzl