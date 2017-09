viennacontemporary – Eröffnung

Fotocredits: Marx Halle/Aussenansicht, © viennacontemporary, photo Aleksander Murashkin

Einladung mitbringen!



Im Herbst rückt Wien mit viennacontemporary, unter künstlerischer Leitung von Christina Steinbrecher-Pfandt und mit Geschäftsführer Renger van den Heuvel, erneut ins Zentrum der internationalen Aufmerksamkeit: Herausragende nationale und internationale Galerien präsentieren von 21. bis 24. September 2017 auf Österreichs wichtigster Messe für zeitgenössische Kunst ausgewählte Neuentdeckungen und etablierte Positionen sowie einen einzigartigen Fokus auf Zentral- und Osteuropa.



Mit den diesjährigen Sonderpräsentationen – Solo & Sculpture (kuratiert von Miguel Wandschneider), ZONE1 (kuratiert von Marlies Wirth), Nordic Highlights und Focus: Hungary – und vielversprechenden Begleitveranstaltungen – Film- und Videokunst im Rahmen von Cinema (kuratiert von Olaf Stüber) sowie Gesprächen und Podiumsdiskussionen (kuratiert von Kate Sutton) zu Fragen der zeitgenössischen Kunst verwandelt viennacontemporary Wien in einen Hot Spot für zeitgenössische Kunst und Kultur.



ÖFFNUNGSZEITEN

Do, 21. September 2017, 11 – 19 Uhr

Fr, 22. September 2017, 11 – 19 Uhr

Sa, 23. September 2017, 11 – 18 Uhr

So, 24. September 2017, 11 – 18 Uhr



EINTRITT & PREISE

Tageskarte (Vollpreis): 15,00 Euro

Tageskarte ermäßigt: 9,00 Euro (StudentInnen, SeniorInnen, Ö1 Club Mitglieder mit gültigen Ausweis)

Tageskarte (Onlineverkauf): 9,00 Euro

After Work Ticket: 9,00 Euro (Do/Fr ab 15 Uhr)



EINTRITT FREI

Für Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren

Für StudentInnen mit gültigem Ausweis ab 15 Uhr