Universität für angewandte Kunst

»Abstained from mirrors/Abstained from sex/Slowly did not speak another word« – diese Zeilen, langsam gesprochen, eingehüllt in die sphärischen Klänge und verschwommenen Bilder einer Unterwasserwelt, eines versunkenen Atlantis stammen aus Beyoncé´s visual album Lemonade. Die Verweigerung eines Selbstbildes, einer Selbstbildung, wie sie Jacques Lacan mit Hilfe des psychischen Apparats, dem Spiegel, beschrieben hatte, ist im Rahmen dieser Sequenz in eine Medien-Ökologie des Glanzes verkehrt, die den Spiegel beugt und Medien der Identifikation als solche der Affizierung und Anfälligkeit hervorbringt. Am Beispiel von Musikvideos von Beyoncé, FKA Twigs und Le1f werde ich Spiegelmomente herausarbeiten, die weniger an einer psychischen Identifizierung interessiert sind, sondern an Affizierungen von Daseinsweisen und Zeiten, die als Einkapselungen in der Geschichte, aber auch der Zukunft anfällig werden. Damit geht die Verortung der Videos in das Spektrum afrofuturistischer Visionen und afro-diasporischer politisch-kultureller Formationen einher, die R&B, Soul und HipHop als schwarze Varianten posthumanistischer Zukünftigkeit vorstellen.1



Katrin Köppert ist Queer-Medien-Affekt-Theoretikerin. Sie lehrt bei den Medientheorien an der Kunstuniversität Linz. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Queer Theory, Affect Studies und politische Gefühle, Visual Culture, Populärkultur, Foto-, Film- und Mediengeschichte, Post- und Dekoloniale (Medien-) Theorie.





1 Alexander Weheliye: »Feenin« Posthuman Voices in Contemporary Black Popular Music, in: Social Text 71, Vol. 20, Nr. 2, 2002, 22.