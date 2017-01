ecm diskurs 29: Kunst als politisches Feld

Die Veranstaltung ist eine Kooperation zwischen dem /ecm und Politische Theorie, Institut für Politikwissenschaft, Universität Wien.

Helmut Draxler Professor für Kunsttheorie, Universität für angewandte Kunst Wien

Ivana Marjanović Künstlerin, Co-Leiterin WienWoche

Nora Sternfeld Professorin für Curating and Mediating Art, Aalto University Helsinki und Co-Leiterin /ecm im Gespräch mit

Oliver Marchart Professor für Politische Theorie, Institut für Politikwissenschaft, Universität Wien.



Künstlerische Praxis erkundet oftmals neue Formen der Analyse politischer und sozialer Zusammenhänge und geht – wie etwa in den Sozialprotesten der Jahre um 2011 – immer wieder Verbindungen mit Praktiken des politischen Aktivismus ein. In der Geschichte sind Kunst und Politik freilich immer schon Verbindungen eingegangen, sofern Kunst zur Legitimation von Herrschaftsformationen – wie etwa der Kirche, des Hofes oder der aufsteigenden Klasse des Bürgertums – diente. Wo sind heute die Verbindungen von Kunst und Politik zu verorten? Und worin besteht gegenwärtig die soziale und politische Funktion des Kunstfelds?



