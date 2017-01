in between#2

„Have You Ever Measured the Reality?“

von Gillian Brett, Isaac Chong Wai und Karen Werner

(Artists in Residence, studio das weisse haus, Herbst 2016)



Gillian Brett’s sculptures are offbeat, absurd and poetic representations of technological and mechanical devices out of their context. In the project "Wir bauen Zukunft“ she mixes tools with toys and funfair attractions with construction machines, in order to blur the borders between the categories of entertainment and seriousness. The artist invites us to question the overwhelming place they have taken in this world.



The works presented in the exhibition are related to the framework of Isaac Chong Wai’s recent project "Is the World Your Friend?“ The title points out a romanticized relationship among us and the world. It is proposed to public, while performance and participatory practices are the mediums to examine our roles as an individual, as well as our connection to the concept of the world.



"Strange Radio Listening Post” is a listening lounge by Karen Werner for "Strange Radio", an audio piece crafted from an experimental five-part radio series that was broadcasted on Vienna’s Radio ORANGE 94.0 in November and December 2016. It is an ongoing performance auto-ethnography about post-memory, language, radiophonic transmission, reception and the stranger.



Ausstellungsdauer: 18.01.-22.01.2017



//



„Neue Arbeit“

Künstler/innen: Peter Moosgaard, oellinger/rainer, Bernhard Hammer, Christoph Schwarz, Stefanie Wuschitz/Fabian Faltin/Julia Seyr

kuratiert von Franziska Huemer-Fistelberger (das weisse haus Graduate)



Die teilnehmenden Künstler/innen reflektieren die Vorstellung von „Arbeit" und ihrer Bedeutung in unterschiedlichen Kontexten. Sie thematisieren aktuelle Arbeitspraktiken zwischen Selbstverwirklichung und Selbstausbeutung und Möglichkeiten, „Arbeit" im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen neu zu definieren.





Programm am Eröffnungsabend:

19h Lecture "Capitalist Chaos Magick - Arbeit als performatives Ritual“ (2017) von Peter Moosgaard

20h Performance der Zeichengruppe Wuschitz/Faltin/Seyr



22.01.2017 Finissage der Ausstellung "Neue Arbeit“ mit Screening „LDAE“ (2017, 30min) von Christoph Schwarz

im Anschluss: Brotzeit und Diskussion "Woran erkenne ich, dass ich arbeite?"

mit: Bernhard Garnicnig, Christoph Schwarz, Andreas Spiegl (Moderation) und Stefanie Wuschitz.





Ausstellungsdauer: 18.01.-22.01.2017



//



"Night of Shame“- eine Performance von und mit

Hille Beseler und Gisela Salcher

21.01.2017/January 21, 2017

Einlass: 19.45h

Beginn: 20.15h



Die Wissenschaftlerinnen und Emotionsperformerinnen Dr. Brigitte Kieselstein und Prof. Dr. Tille Heseler begeben sich auf eine Reise zur Erforschung ihrer Schamgefühle und laden Besucher/innen ein, sie dabei zu begleiten.





Kartenreservierung unter/ticket reservation: buero@dasweissehaus.



Besucher/innen und Interessierte sind eingeladen einen anonymen Fragebogen auszufüllen. Die Ergebnisse werden bei der Performance präsentiert.