Diskussionsrunde, Katalogpräsentation & Midissage

wir möchten Euch herzlich zur Midissage und Diskussionsrunde der laufenden Ausstellung einladen. Ebenfalls wird die dritte Magazin-Publikation vorgestellt, die ein ausführliches Interview mit Markus Jeschaunig enthält.





BUILDING WEATHER

von MARKUS JESCHAUNIG (AT)



Städte und Gebäude zu errichten und zu betreiben ist mit der gesamten Biosphäre des Planeten Erde systematisch verbunden. Derzeit wird der globale Energiebedarf weitgehend durch nicht erneuerbare Energieträger gedeckt. Aufgrund von dramatischen Veränderungsprozessen in der Umwelt bedarf es eines Überdenkens der Art und Weise, wie wir Dinge produzieren und nutzen – dies stellt sich als eine der herausforderndsten Aufgaben der Zukunft dar.



Die Ausstellung “Building Weather” experimentiert mit lokal gewonnenen Ressourcen anstatt mit extern bereitgestellter Energie. Die Zweckentfremdung und Umkehrung des vorhandenen Lüftungssystems der Ausstellungsräumlichkeiten zeigt wie technische Infrastruktur genutzt werden kann, um neue Klimata in einen architektonischen Raum zu bauen.



Synergie ist substanziell.



Freitag, 20.07.2018, 19:00

im MAGAZIN in der Weyringergasse 27/i, 1040 Wien



Diskussionsrunde mit

Markus Jeschaunig (agencyinbiosphere.com)

Lisa Maria Enzenhofer (lendlabor.at)

Peter Kneidinger (materialnomaden.at)

Thomas Traxler (mischertraxler.com)







Mehr Information zur Ausstellung auf unserer Website:

architektur-im-magazin.at



