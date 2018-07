Vivian Maier – Afterwork Network

Afterwork Network

WestLicht Bar Open Talk mit @female_photographers_vienna

DO, 26.07., 18:30 Uhr



@female_photographers_vienna bieten an diesem Abend Interessent_innen die Möglichkeit, die Plattform und die Personen dahinter kennenzulernen, zukünftige Projekte zu besprechen und Basis für potentielle Zusammenarbeit anzubieten. Hier können gemütlich bei einem Drink an der WestLicht Bar Wünsche, Anregungen und Ideen Platz finden und neue Kontakte geknüpft werden.



@female_photographers_vienna ist eine von Eva Mühlbacher im Oktober 2017 ins Leben gerufene Initiative auf der Plattform Instagram. Da die Fotografie auch heute noch ein sehr männlich dominiertes Feld ist, hat @female_photographers_vienna es sich zum Ziel gesetzt, das Wirken von Frauen in der Fotografie in Wien sichtbarer zu machen, sie zu unterstützen und zur Vernetzung anzuregen. Als weit über die Wiener Fotoszene hinaus sichtbares Medium, bietet Instagram den idealen Ort das nationale und internationale Profil von Wiener Fotografinnen zu schärfen.



Wir bitten um Anmeldung unter: femalephotographersvienna@gmail.co