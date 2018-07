Weltmuseum Wien

Ethnocineca: So close to Silence

Fotocredits: (c) So close to Silence Arlindo Horta | Portugal 2013 | 72 Min. | OmeU

Arlindo Horta | Portugal 2013 | 72 Min. | OmeU



So Close to Silence beschreibt den Raum zwischen Erinnerung und sozialer Vergessenheit, eine Realität vieler vieler Menschen, die als Flüchtlinge und Asylsuchende in bürokratischen Prozessen gefangen sind. So Close to Silence folgt einer Amateurtheater-Gruppe in Portugal. Die eigene Erfahrung und Erinnerung performativ aufzuarbeiten, zeigt sich als wichtige Hilfestellung im Strudel der Bürokratie. Aber was für einen Platz nimmt die Erinnerung in der Gegenwart der Menschen ein? Was sind die Worte, die eine Person mit Fluchterfahrung bereitwillig vor einem Publikum oder einer Kamera präsentiert? Asif, Diaby, Omid und Yana sprechen über ihre Erfahrungen, die ihre Auswanderung kennzeichneten und teilen einige ihrer Erinnerungen auf der Bühne und vor der Kamera.



Teilnahme: frei mit gültigem Museumsticket

Treffpunkt: WMW Forum