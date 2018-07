Belvedere 21

Alexander Kluge: Parsifal Abend

PARSIFAL ABEND (HOMMAGE AN BASELITZ, SCHWARZES CHARISMA, PARSIFAL VERLERNEN), 2017, CA. 80 MIN.



Ein Film gewidmet Bernhard Lang und Jonathan Meese. Mit Einar Schleef, Heiner Müller, Hans-Jürgen Syberberg, u.v.m.



Wir sehen und hören: Christoph Schlingensief nach seiner epochalen Parsifal-Inszenierung in Bayreuth; Einar Schleef, der kurzerhand die Ritter der Gralsburg in Bert Brechts Herr Puntila und sein Knecht Matti transferierte; Frank Castorf, der Wagners Meistersinger in ein Bühnenbild von Jonathan Meese einbettete; Helge Schneider – und viele weitere Wegbegleiter Kluges: Christoph Schlingensief, Heiner Müller, Peter Berling, H. J. Syberberg u. a. (Alexander Kluge).