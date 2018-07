Stadtkino im Künstlerhaus

Sundown Cinema: Müllers Büro

Sommer im Stadtkino! Wenn die Sonne untergeht strahlt das Kino umso mehr. Im Juli bieten wir feinstes Sommerkino mit Klassikern aus der Stadtkino Geschichte von Chris Marker, Jim Jarmusch, Leos Carax, Valeska Grisebach und vielen anderen, bis hin zu unseren aktuellsten Filmen aus dem Verleihprogramm. Ludwig & Adele kredenzen dazu passende Sundowner Cocktails wie „Kaluko No.2“ oder „Turbo Amore“.



Unten finden Sie die Termine & Filme - an drei Wochenenden gibt es Sundown Cinema, mit zwei Double Features: Silent Killers & John Cameron Mitchell - gefolgt von drei Tagen exklusivem Warm-Up zum Popfest am Karlsplatz, mit Musikfilmen vom Feinsten, u.a. mit Musik von Naked Lunch, Clara Luzia, Chilly Gonzales oder den Rolling Stones.





Müllers Büro

Niki List Österreich 1986



Der unterbeschäftigte Wiener Privatdetektiv Max Müller erhält von der schönen geheimnisvollen Blondine Ingrid Bergman den Auftrag, ihren verschwundenen Verlobten zu suchen. Mit Assistent Larry recherchiert er in der Halbwelt, stößt auf eine attraktive Bandenchefin und entdeckt, dass der Vater seiner Klientin in den Fall verwickelt ist. Wichtige Persönlichkeiten, kompromittierende Fotos, Morde und Müllers Sekretärin Fräulein Schick, die in ihn verliebt ist, pflastern Müllers Weg. Er löst den Fall, obwohl bald die ganze Unterwelt hinter ihm her ist.



Als wir den Film drehten war Lachen an sich schon so etwas wie Qualität. Man könnte es auch als Dienst an der Gesundheit des Publikums sehen. Niki List



Eine herrliche, parodistische Spielerei. Regisseur und Autor Niki List treibt seinen Schabernack mit den bekanntesten Detektiv-Figuren der Filmgeschichte, mit den Topoi des Film Noir, aber auch mit ganz gewöhnlichen Seifenopern. Tagesspiegel, Berlin