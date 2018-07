ImPulsTanz 2018: Alex Bczynski-Jenkins - Us Swerve

Fotocredits: Palais de Tokyo, Atelier Diptik

Drei Stunden, drei Performer, fragmentierte Verszeilen von Gedichten u. a. von Eileen Myles und Langston Hughes: Us Swerve, 2014, ist eine Komposition für Performer auf Rollschuhen. Sie umkreisen einander, sie rezitieren, remixen und formulieren neu. Ein polyphones Zufallsskript zirkuliert unter ihnen und wird ständig durch ihre Bewegungen und Affekte verändert. So entsteht ein queeres Archiv über Begehren, das in der Artikulation der Worte und der Sinnlichkeit ihrer Wiederholung die Performer und schließlich auch das Publikum bewegt. Besucher_innen können kommen und gehen, wobei das Vergnügen mit der Zeit wächst …



Österreichische Erstaufführung

Dauer: 180 min, Kommen und Gehen jederzeit möglich



+ 25.7.18 19:00 mumok Hofstallung