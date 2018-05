Nicht in Stein gemeißelt

Kulturerbe besteht nicht nur aus alten Steinen und ehrwürdigen Institutionen, sondern es ist eine höchst gegenwärtige und lebendige gesellschaftliche Ressource. Es hat viele Gesichter: gebautes, materielles, immaterielles, natürliches und alltägliches Kulturerbe prägt Lebensräume, in Städten wie im ländlichen Raum. Und Kulturerbe steht nicht im Eigentum einiger Weniger – es ist Gemeingut und gehört uns allen!



Die Europäische Kommission hat 2018 zum Europäischen Kulturerbejahr ausgerufen. Mit dieser Initiative sollen Europas Bürgerinnen und Bürger dazu ermuntert werden, das vielfältige Erbe des Kontinents und ihr Zugehörigkeitsgefühl zum gemeinsamen Kulturraum (neu) zu entdecken.



Gemäß dem Motto des Europäischen Kulturerbejahres »Our heritage: Where the past meets the future« präsentieren sich am 8. Mai 2018 österreichische Projekte und Initiativen, die das reiche kulturelle Erbe unseres Landes neu bewerten, weiterentwickeln und in ein neues Licht stellen. Es soll diskutiert werden, worin der Wert des Kulturerbes für die Gesellschaft besteht und wie es – ganz zeitgemäß und aktuell – für die nächsten Generationen erhalten und zugänglich gemacht werden kann.



Programm

Moderation Mercedes Echerer

10:00 Uhr Einlass und Registrierung

10:30 Uhr Begrüßung

Sabine Haag, Generaldirektorin Kunsthistorisches Museum Wien

Jürgen Meindl, Sektionschef Kunst und Kultur, Bundeskanzleramt

10:40 Uhr Das Europäische Kulturerbejahr 2018 in Österreich

Anna Steiner, Bundeskanzleramt

10:50 Uhr Keynote Wer erbt eigentlich was? – Annäherungen an ein schwieriges Wort

Philipp Blom, Schriftsteller und Historiker



IMMATERIELLES KULTURERBE

11:15 Uhr Immaterielles Kulturerbe – Verantwortung für das, was wir haben

Maria Walcher, Unabhängige Expertin für immaterielles Kulturerbe

11:25 Uhr Kulturerbe ist nicht, Kulturerbe wird gemacht

Andrea Sieber, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, IFF Wien

11:35 Uhr Diskussion



INNOVATIVE VERMITTLUNGSANSÄTZE

11:45 Uhr Vermittlung von konfliktbeladenem und Sichtbarmachen von verstecktem Kulturerbe

Karin Schneider, Institute for Art Education der ZHdK Zürich (Traces – transmitting contentious cultural heritages with the arts) im Gespräch mit Rainer Prohaska, Künstler (Kulturplattform Donauraum – kreative Orte des 21. Jahrhunderts)

12:15 Uhr Pause



KULTURERBE FÜR JUNGE MENSCHEN

12:45 Uhr Kulturelles Erbe trifft kulturelle Bildung. Projekte und Arbeitsweisen

mit SchülerInnen

Ulrike Gießner-Bogner, KulturKontakt Austria

12:55 Uhr Museum goes Lego. Einblicke in das Creative Europe Projekt

»HearMe«

Rolf Wienkötter, Kunsthistorisches Museum Wien

13:05 Uhr Diskussion



KULTURERBE UND NATUR / NACHHALTIGKEIT

13:15 Uhr Arche Noah Kulturpflanzenvielfalt. Kulturelles Erbe als Versicherung

für das Essen von Morgen

Bernd Kajtna, Arche Noah

13:25 Uhr Forst + Kultur in Österreich

Kulturelles Erbe im Umfeld der österreichischen Wälder: Erkennen – Erhalten – Nutzen

Alfred Grieshofer, Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus, Sektion Forstwirtschaft

13:35 Uhr Der Griessnerstadl – Ein lebendiger Ort zwischen traditioneller Volkskultur und zeitgenössischer Kunst

Ferdinand Nagele, Griessnerhof, Stadl an der Mur

13:45 Uhr Diskussion und Resümee



14:00 Uhr Führung durch die Ausstellung »The Shape of Time«