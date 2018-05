Moderne Iranische Architektur

Symposium | Ausstellung | Buchpräsentation



„Can it create curiosity, communication and acceptance across troubled divisions?“



Die Abteilung für Kunstgeschichte lädt herzlich zum Symposium „MODERNE IRANISCHE ARCHITEKTUR“ mit begleitender Buchpräsentation und Ausstellung ein.



Das vorgestellte literarische Werk „THE NEW SPACE: MOVEMENT AND EXPERIENCE - Modern Architecture in Iran“ von Negar Hakim wirft ein kritisches Licht auf die wenig beachtete Rolle der iranischen Architektur in der Moderne und versucht den Austausch auf internationaler Ebene anzuregen.



Im Rahmen des Symposiums werden 18 iranische ArchitektInnen ihre Positionen im Umgang mit globaler Identität aufzeigen und zur Diskussion stellen. Anschließend werden ausgewählte österreichische ArchitektInnen Stellung zur untersuchten Thematik nehmen.



Ausstellungseröffnung I 07.05 | 18:30

Buchpräsentation I 07.05 | 19:00

Symposium I 08.05 - 09.05 | 09:30



Ausstellung I 07.05 - 09.05



Kuppelsaal TU Wien | Karlsplatz 13, Stiege 1, 4 OG





Team Abteilung Kunstgeschichte, Bauforschung und Denkmalpflege



Arsh [4D] Studio | Bracket Design Studio | Bonsar | Diba Tensile Architecture | FEA Studio | Fluid Motion Architects | Habiebeh Majdabadie | Hooba Design Group | KRDS | Kelyas Kavir Architectural Group | L.E.D Architects | Logical Process in Architectural Design | Nextoffice | Padiav Parth Architects | ReNa Design | TDC | USE Studio | ZAV



Österreichische ArchitektInnen _ BWM Architekten | Hertl.Architekten | Franz&Sue | PPAG Architects



In Zusammenarbeit mit philomena+ art & architecture platform (http://philomena.plus)