Metro Kinokulturhaus

Living Collection sixpackfilm: Feedback

Leninopad

Anna Jermolaewa, 2017, DCP, 22 min



DIE FRAUEN. Walter Pichler und St. Martin

Sasha Pirker, 2016, DCP, 25 min



Dann ist vorbei mit Beton. Die Passage von Walter Pichler

Sasha Pirker, 2016, DCP, 12 min



Slam Video Maputo

Ella Raidel, AT/MZ 2009, HDCAM, 27 min



Seit dem politischen Umbruch in der Ukraine wurden unzählige Lenin-Denkmäler demontiert. 2015 reiste Anna Jermolaewa durch das Land, um die architektonischen Leerstellen zu dokumentieren und die Passant_innen zu befragen. Danach folgen zwei Auftragsarbeiten, die Sasha Pirker anläßlich einer Ausstellung zum Werk Walter Pichlers im Museum der Moderne in Salzburg realisierte. Im Fokus stehen zwei seiner real gewordenen Architekturkonzepte: die Häuser für einige seiner Skulpturen im südlichen Burgenland und die Passage als Ausstellungsort eines Privatsammlers. Wie so oft bei Pirker bilden die Erzählungen aus dem Off ein lebendiges Echo der Baukunst. Ella Raidel besuchte eine Reihe von Musikvideoproduzent_innen in Maputo; ihr Video erzählt aber nicht nur von Slam Poetry und Hip-Hop-Musik in Mozambique, sondern auch vom Spannungsfeld zwischen Glamour und afrikanischer Realität. (bbu)