Filmcasino

ArchFilm Matinée: Hanse-Städte des Welthandels

Hansestädte des Welthandels 1498-1998 ++++

Stadtportraits ehemaliger Handelsmetropolen



Die sechs Kurzfilme stellen die charakteristische Stadtkultur und Gestalt der ersten Hansestädten vor, wobei der Zusammenhang zwischen den Interessen der Kaufleute, des Bürgertums sowie Geldadels in der Hegemonie der „freien Handelsstädte“ den Motor ihrer Urbanisierung angetrieben hat.



Im 19. Jahrhundert führten Industrie, Produktion und Logistik zur Urbanisierung und einer neuartigen Technologie, die es erlaubte, vergleichsweise ungeheuere Menschenmassen in Städten auf engen Raum zu konzentrieren, zur Ausbildung der Metropolen bzw. der wirtschaftlichen Zentren der sog. „Hansestädte“. Stadt und Handel sind in ihrer Genealogie eng miteinander verwoben, sodass die Frage nach ihrer Genese und Entwicklung selbstverständlich mit Begriffen eines „marketing brands“ oder „urban designs“ zusammenhängt. Am Beispiel der mittelalterlichen Hanse und den Aufstieg der niederländischen bzw. englischen Handelshäuser im Kolonialsystem des Welthandels in der Frühphase der Globalisierung entwickelte sich parallel eine neue und dynamische Stadtkultur in Europa, Asien, Nord- und Südamerika entlang dieser neuen Entdeckungs- und Handelsrouten.



Nach den Filmen im Gespräch mit Kurator Helmut Weihsmann:

Andrea Komlosy (Sozialwissenschaftlerin) und Andreas Weigl (Wirtschaftshistoriker)





Mit den Filmen

Lübeck – Königin der Hanse

R: Christiane Albus | D 1995 | 14 Min



Hamburg – Speicherstadt und Chilehaus

R: Martin Thoma | D 2016 | 15 Min



Wismar & Stralsund

R: Christian Romanowski | D 2003 | 15 Min



St. Petersburg – Venedig des Nordens

R: Martin-Joachim Schulz | D 1996 | 14 Min



Liverpool – Hafen der Welt

R: Goggo Gensch | D 2006 | 15 Min



Valparaíso

R: Christian Romanowski | D 2016 | 14 Min