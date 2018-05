Österreichische Nationalbibliothek

Open House & Sonderführung: The Voices

Fotocredits: Jung von Matt

Werfen Sie bei freiem Eintritt einen Blick hinter die Kulissen der größten Bibliothek Österreichs. Rund 12 Millionen Bücher und andere Objekte werden in den Sammlungen und Archiven der Österreichischen Nationalbibliothek verwahrt.

Wie so eine große Bibliothek funktioniert können Interessierte beim Open House erfahren und an einem dichten Rahmenprogramm teilnehmen.

Lauschen Sie zum Beispiel Ulrike Beimpold bei ihrer Lesung kurzweiliger und amüsanter Texte zur Österreichischen Nationalbibliothek, lernen Sie unsere Sammlungen kennen oder besuchen Sie einen der angebotenen Workshops und probieren historische Schreibtechniken aus.



Zudem bieten wir im Prunksaal, Literatur-, Globen-, Papyrus- und Esperantomuseum zahlreiche Sonderführungen bei freiem Eintritt an!



12:15

Sonderführung The Voices im Rahmen des Open House der Österreichischen Nationalbibliothek

Treffpunkt: Reiterstandbild Prinz Eugen am Heldenplatz

Anmeldung: nicht erforderlich



Susan Philipsz, The Voices, 2018.

Vierkanal-Klanginstallation, Funkübertragung

noch bis 12. November 2018, täglich um 12.30 und 18.30 Uhr



Ein Projekt des Hauses der Geschichte Österreich anlässlich des Gedenkjahres 2018.

Unterstützt vom BKA Österreich