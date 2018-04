Heiligenkreuzer Hof

Verleihung Ehrenring an Gabriele Jurjevec-Koller und Buchpräsentation

Verleihung des Ehrenrings an HR Dr. Gabriele Jurjevec-Koller und Buchpräsentation



Rektor Dr. Gerald Bast und die Senatsvorsitzende Univ.-Prof. Dr. Ruth Mateus-Berr

laden zum Festakt für HR Dr. Gabriele Jurjevec-Koller sowie zur Vorstellung der Publikation



SWEATHEARTS

DIE BIBLIOTHEK ALS KUNSTSAMMLUNG





Das Programm:



BEGRÜSSUNG

DR. GERALD BAST

Rektor der Universität für angewandte Kunst Wien



MUSIK



LAUDATIO

UNIV.-PROF. MAG. DR. EVA KERNBAUER

Leitung der Abteilung Kunstgeschichte, Universität für angewandte Kunst Wien



ÜBERREICHUNG DES EHRENRINGES DURCH REKTOR DR. GERALD BAST

UND SENATSVORSITZENDE AO. UNIV.-PROF. DR. RUTH MATEUS-BERR



MUSIK



PRÄSENTATION DER PUBLIKATION

SWEETHEARTS – DIE BIBLIOTHEK ALS KUNSTSAMMLUNG

Herausgeberinnen:

Gabriele Jurjevec-Koller mit Birgitte Felderer und Eva Maria Stadler.

Das Buch ist in der Buchreihe der Angewandte „Edition Angewandte“ im De Gruyter Verlag erschienen.



Gabriele Jurjevec-Koller wurde im Jahr 1952 geboren. Studium der Kunstgeschichte und klassischen Archäologie. Promotion 1983. Dissertation: Die Kunstgewerbeschule des K.K.Österreichischen Museums für Kunst und Industrie Wien: 1899 - 1905.

1977 – 1983 im Kunsthandel tätig.

1983 – 2017 an der Hochschule für angewandte Kunst Wien:

1984 – 1990 Hochschularchiv, 1991 – 1992 Institut für Museologie, Organisation und Konzeption zahlreicher Ausstellungen.

1993 – 2017 Leiterin der Hochschul/Universitätsbibliothek.

Publikationen zu Kunst und Design in Österreich.



Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung gebeten unter info@uni-ak.ac.at