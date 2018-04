It’s a match! Von abstrakt bis später

Fotocredits: Collage aus Arbeiten teilnehmender Künstler_innen, bearbeitet von bug blanket, 2018

Studierende und Absolvent_innen der Fachbereiche Erweiterter Malerischer Raum, Grafik und druckgrafische Techniken, Kontextuelle Malerei, Konzeptuelle Kunst sowie Kunst und Fotografie der Akademie der bildenden Künste Wien haben getindert und treffen sich jetzt auf ein match in der Akademiebibliothek. Auf drei Stockwerken kehren Bilder, Fotografien, Objekte, Performances und Sound- und Videoinstallationen Intimität nach außen und verschleiern wie ein Dating-App-Treffen mehr als sie vordergründig zu zeigen bereit sind. Zwischen Büchern und Kompaktanlagen entsteht eine alternative Umwelt, die die Frage nach der Verortung der eigenen Identität in einem sozialen Kontext verhandelt und eine Kampfansage an normierte Betrachtungsweisen auf Körper und Intimitäten macht. Es ist ein Spiel mit Erwartungen an Kunst und Sehgewohnheiten.



Mit Annemarie Arzberger, Florian Aschka & Berivan Sayici, Ben, Alexandru Cosarca & Manuela Picallo Gil, Roy Culbertson III, Mariama Diallo, Mirabella Dziruni, Moritz Gottschalk, Almut Hahn, Neda Hoseinyar, Anna Karina, Erisa Mir Kazemi, Larissa Kopp, Heti Prack, Elisa Schlifke, Siriluck Sinarak, Corinna Wrana. Feat. Offerus Ablinger/Hagendorfer/Lukas Reischauer. Zur Eröffnung Live Performances von Ben, Royl und Model Leatherette. Kuratiert von bug blanket.



Feat. Context Cocktail Bar



bug blanket studiert seit 2011 Kontextuelle Malerei bei Ashley Hans Scheirl an der Akademie der bildenden Künste Wien. Ihre Arbeiten bewegen sich an der Schnittstelle zwischen Malerei, Collage, Assemblage, Grafik und Installation mit einem inhaltlich kritischen Blick auf Popkultur, kapitalistische Konsumkultur und der Repräsentation von Frauen in der zeitgenössischen Medienlandschaft. bug blankets Werke wurden in den Aa Collections, im mo.ë Contemporary, auf der Parallel Vienna, im Schikaneder und im xhibit gezeigt.