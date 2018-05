DOMerstagabend: Friedhelm Mennekes

Vortrag von Friedhelm Mennekes:

"Wort+Bild - Sprechen+Gestalten"

zu Positionen von James Lee Byars, Martin Creed, Jenny Holzer, Stephan von Huene, Barbara Kruger, Rosemarie Trockel, ...



Der Jesuitenpater, Kunstexperte und Gründer des renommierten Kölner Zentrums für zeitgenössische Kunst und Musik, der Kunst-Station Sankt Peter, kommt für einen Abend nach Wien. Im Dom Museum Wien wird er im Rahmen der "DOMerstagabend" Veranstaltungsreihe über das Thema "Wort und Bild" sprechen.



"Ohne ein Wort geht es nicht. Das Thema, WORT UND BILD, ist herausfordernd und einladend. Ohne ein Wort kommt man nicht aus in der Kunst, selbst in den Titeln nicht; denn ‚ohne Titel‘ ist auch ein Titel."



Zur Person:

Prof. em. Dr. Friedhelm Mennekes SJ, geboren 1940, 1961 Eintritt in den Jesuitenorden, Studium der Katholischen Theologie, daneben Studien in Philosophie, Politische Wissenschaft und Geschichte. 1980–2008 Professor für Praktische Theologie und Religionssoziologie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen (Frankfurt a. M.), 1987–2008 Leiter der Kunst-Station St. Peter Köln. Honorar- und Gastprofessuren in Braunschweig, Mainz, Worcester (Mass./USA) und Amherst (Mass./USA), seit 2011 ständiger Gastprofessor für Zeitgenössische Kunst, ihre Ausstellung und Vermittlung in Bonn.



Gratis mit Eintritt.

An diesem Abend ist der Eintritt ins Museum von 18:00 - 20:00 Uhr um 50% ermässigt.





** An Donnerstagabenden ist das Dom Museum Wien bis 20 Uhr geöffnet, einmal im Monat laden wir zu einem DOMerstagabend-Event: Fokusführungen mit KünstlerInnen- und KuratorInnen, Vorträge, Lesungen, Performances und diskursive Veranstaltungen.