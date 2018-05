Edoardo Winspeare: La Vita in Comune

Fotocredits: Edoardo Winspeare

In Anwesenheit von Edoardo Winspeare und Celeste Casciaro

Dienstag, 1.Mai um 20h45



In Disperata, einem kleinen Ort in Süditalien, fühlt sich der Bürgermeister in seinem Amt unwohl. Seine Leidenschaft gilt der Poesie und den Lektionen, die er für Haftinsassen hält. Im Gefängnis lernt er Pati kennen, der mit seinem Bruder Angiolino kriminelle Aktionen durchführte. Durch die Poesie werden Pati und sein Bruder vom Bürgermeister auf einen anderen Weg gebracht.



Disperata wirkt wie eine Parodie von Depressa, jenem Ort, in dem Winspeare seine Jugend verbracht hat. LA VITA IN COMUNE präsentiert sich wie ein Befreiungsschlag zu den verzweifelten Überlebensstrategien und Aggressionen, die die vier Frauen in IN GRAZIA DI DIO zu bewältigen hatten. In Form einer Komödie werden aber die gleichen Themen verhandelt: Solidarität, Toleranz, Selbstbestimmung. Das südliche Lebensgefühl als Gegenstrategie zum Turbokapitalismus.



Markus Vorauer (Filmwissenschafter, Professor an der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich)



Im Rahmen von

EDOARDO WINSPEARE Mo, 30.4. - Do, 3.5.18

Tribute mit allen Spielfilmen



30. April bis 3. Mai 2018 im Stadtkino im Künstlerhaus

am 30. April und 1. Mai in Anwesenheit des Regisseurs

Tickets ab sofort erhältlich: stadtkino@stadtkinowien.at