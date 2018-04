Galerie Krinzinger

Marina Abramovic - Two Hearts

„We can have so many hearts inside ourselves. In my lifetime, I have discovered two hearts. This show is about my reflections on duality, the power of female energy, and temporality.“

Marina Abramović



Es spricht: Alanna Heiss, Gründerin und Direktorin Clocktower Productions, Gründerin und ehemalige Direktorin MoMa PS1. Marina Abramović ist anwesend.