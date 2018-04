MAK on Tour: Gustav Peichl & die Südstadt

Fotocredits: links: EVN-Direktion Foto: Rudolf Glawatsch/EVN Archiv, © EVN AG, Maria Enzersdorf rechts: Gustav Peichl, Wilhelm Hubatsch, Franz Kiener, EVN-Direktion © MAK/Georg Mayer

MAK on TOUR



Die MAK on TOUR schlägt die Brücke von den Architekturzeichnungen Gustav Peichls zu realen Gebäuden. Die Tour startet im MAK mit einer Führung durch die Ausstellung GUSTAV PEICHL. 15 Bauten zum 90sten. Danach geht es per Bus in die Südstadt in Maria Enzersdorf, wo eine Besichtigung und Führung der EVN Direktion und der evn sammlung auf die TourteilnehmerInnen wartet.



Das Gebäude der EVN Direktion besticht durch seine klare, modernistische Quaderform. In den späten 1950er Jahren vom Architektenteam Wilhelm Hubatsch, Franz Kiener und Gustav Peichl entworfen, wurde es als zentrales Objekt einer modernen Gartenstadt, der Südstadt, konzipiert. Der siebengeschossige Bau entspricht einem hoch funktionalen Bürohaus, charakteristische Elemente sind die frei stehenden Betonstützen und die strenge Linearität der Fensterbänder nach Osten und Westen. 1993 wurde mit dem Zubau des EVN FORUM durch Gustav Peichl ein großzügiges Veranstaltungszentrum geschaffen.



Programm

14:00 Uhr: Führung durch die Ausstellung GUSTAV PEICHL. 15 Bauten zum 90sten

15:00 Uhr: Abfahrt in Wien (per Bus, gegenüber Weiskirchnerstraße 3, Busparkplatz beim Eingang zum Stadtpark, 1010 Wien)

16:00 Uhr: Führung durch die EVN Direktion und evn sammlung in der Südstadt

ca. 18:30 Uhr: Ankunft in Wien



Gesamtpreis

€ 35 / € 32 für MAK-JahreskartenbesitzerInnen



Begrenzte TeilnehmerInnenzahl, Anmeldung für die Tour ist unbedingt erforderlich.