Heiligenkreuzer Hof

Fauna

Elena Peytchinska, Thomas Ballhausen: FAUNA

Sprachkunst und die neue Ordnung imaginärer Tiere

Die Publikation erscheint in der Buchreihe der Angewandten „Edition Angewandte“ im De Gruyter Verlag.

Es sprechen: Ferdinand Schmatz, Alexander Damianisch

Lesung und Präsentation: Elena Peytchinska, Thomas Ballhausen

Mit einer Performance von Jack Hauser und Sabina Holzer



Den Begriff des Tier(reichs) aufnehmend, wird in zwölf literarischen Texten Thomas Ballhausens eine Zoologie des Imaginären entworfen. Auf dem vierzehnteiligen mathematischen Denkspiel Stomachion beruhend, entwickeln die digitalen Zeichnungen Elena Peytchinskas ein Netz, ein sich faltend durch den Buchraum bewegendes theoretisches Tier (Origamion). Seine Linien, die gleichzeitig als Grenze und Erweiterung von Sprache zu verstehen sind, reichen in ihrer Bewegung hin zum Text. Literatur und Zeichnung treten in Dialog, ein Atlas der Sprachkunst manifestiert sich in Form einer neuen Ordnung. FAUNA wird als zu öffnender Denkraum erfahrbar, ohne die Lesbarkeit der künstlerischen Unternehmung zu beeinträchtigen – Zeichnungen und Texte treffen sich als Akteure auf der Bühne des Buchraums.



Mit Begleittexten von:

Ferdinand Schmatz, Marcus Steinweg, Alexander Damianisch



ISBN: 978-3-11-057569-9

320 Seiten, zahlreiche Abb.

Dtsch./Engl.

VP: € 39,95



http://dieangewandte.at/aktuell/publikationen/publikation_detail?publikation_id=1517814866872