Finissage Ästhetik der Veränderung: Let's twist

Performance und Podiumsdiskussion



Finissage: LET’S TWIST

Die Jubiläumsausstellung ÄSTHETIK DER VERÄNDERUNG: 150 Jahre Universität für angewandte Kunst Wien wirft einen Blick zurück auf 150 Jahre Universitätsgeschichte und wagt gleichzeitig einen Ausblick in die Zukunft. Dabei werden Thesen für die Zukunft skizziert und für eine Neuorientierung von Bildung, Kunst und Gesellschaft plädiert. Technologische Innovation, geopolitische Umwälzungen und wissenschaftlicher Fortschritt verändern unsere Welt in noch nie dagewesener Geschwindigkeit. Was erwarten wir von Universitäten der Zukunft? Welche Ansprüche stellen wir an Bildungsstätten der Zukunft? Wie, was und warum wollen wir in Zukunft lernen?



14:00 Uhr Performance von Anna Vasof, Künstlerin

Anna Vasofs Arbeit ist auf universelle Weise durch ihren Witz und Unfug zugänglich. Auf künstlerischen Experimenten basierend, beschäftigen sich ihre Arbeiten mit Alltagsgegenständen unter dem Aspekt sozialer Paradoxien und lassen uns eine vertraute Welt aus einer anderen Perspektive sehen.



16:00 Uhr Keynote von Wolfgang Lutz, Wittgenstein Centre for Demography and Global Human Capital, Wien

mit anschließender Podiumsdiskussion



DiskussionsteilnehmerInnen:

Brigitte Felderer, Kuratorin und Kulturwissenschaftlerin

Wolfgang Lutz, Wittgenstein Centre for Demography and Global Human Capital, Wien



Moderation: Christoph Thun-Hohenstein, Generaldirektor und wissenschaftlicher Geschäftsführer, MAK