Bustouren zu Logistik-Knoten im Großraum Wien

Bus-Exkursionen mit

Michael Hieslmair und Michael Zinganel

und Expert_innen an den Stationen



Tour Nr. 1: 17 – 21 Uhr | Tour Nr. 2: 18 – 22 Uhr



Bei der Bus-Tour begeben wir uns auf eine Spurensuche in die Geschichte und Gegenwart jener Logistik-Infrastrukturen, die die Grundlage für die Versorgung des urbanen Großraums bilden und unseren Alltag am Laufen halten. Diese Orte entziehen sich unserer Wahrnehmung, so lange die Waren und Güter zeitgerecht an ihrem Zielort ankommen. Gleichzeitig stellen diese Knoten im Alltag vieler Nutzer_innen wichtige Orte der Begegnung dar und dienen dem Austausch von Erfahrungen.



Stationen sind die semi-urbanen Logistik-Archipele, die entlang der Hauptverkehrskorridore fernab des Zentrums entstanden sind, z.B. der VIB – Vienna International Busterminal in Wien Erdberg, der Cargo Bereich des Flughafens Wien Schwechat, die Logistik-Agglomeration Simmering, der Hafen Wien Freudenau mit dem WienCont Containerterminal und Thinkport Wien, einem Labor für güterlogistische Innovationen.



Abfahrtsort: Nordbahnhalle, Leystrasse 157, 1020 Wien

Standort des Programmes der “Langen Nacht der Forschung 2018″



Ankunftsort: Vienna International Busterminal Erdberg mit Anschluss an die U-Bahnlinie 3, 200 Meter entfernt befindet sich das neue ÖAMTC-Mobilitätszentrum, Standort des Programmes der „Langen Nacht der Forschung 2018“



Anmeldung unter:

hies@him.at | +43 699 12358298



Im Auftrag des

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

Abteilung III/I2 Forschungs- und Technologieförderung

Wissenschaftskommunikationsplattform fti…remixed