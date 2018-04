Martha Jungwirth: Kuratorinnenführung & Lesung

Fotocredits: Martha Jungwirth | Istan | 2017 | Albertina, Wien | © Bildrecht, Wien, 2018; Foto: Lisa Rastl

Martha Jungwirth (*1940 in Wien) gilt als eine der bedeutendsten österreichischen Künstlerinnen der Gegenwart. Ihr faszinierendes Schaffen umkreist die koloristischen Möglichkeiten des Aquarells wie der Ölmalerei, für die sie vorzugsweise Papiergründe verwendet. Von Beginn an experimentiert sie mit den unterschiedlichen Materialien von Bildträgern und Pigmenten.



Am 18. April 2018 führt euch die Kuratorin der Ausstellung, Dr. Antonia Hoerschelmann, durch die Ausstellung. Anschließend liest Friederike Mayröcker zu Ehren von Martha Jungwirth „ach die Dichter in den Büschen“ in den Prunkräumen der ALBERTINA. Ihr könnte die Veranstaltungen unabhängig voneinander besuchen.



Führung Martha Jungwirth: 17.30 Uhr

Lesung Friederike Mayröcker: 18.30 Uhr



Führungs-Tickets kosten EUR 4 pro Person (exkl. Eintritt) | Tickets an der Kassa erhältlich (am Tag der Führung) | Begrenzte Teilnehmer_innenanzahl

Treffpunkt: Harriet Hartmann Court im Eingangsbereich des Museums