kinoki mikrokino #229: Der Mann mit dem bunten Ballon

„Die Körper sind im Raume und die Handlungen in der Zeit“, proklamierte Lessing vor 250 Jahren in seinen Überlegungen zur Kunsttheorie. Die medialen Untersuchungen von Muzak & Riha weisen über diese verfestigte Erkenntnis hinaus. Das Künstler_innen-Duo arbeitet an den Schnittflächen von Film und Animation und bringt die Medien solcherart zum Einsatz, dass die Logik der Körper im Raum und der Handlungen in der Zeit ihre Selbstverständlichkeit verliert.



Peter Muzak, Medienkünstler, Filmemacher

Karoline Riha, Medien- und Filmkünstlerin



Der Mann mit dem bunten Ballon (A 2017), R: Muzak & Riha