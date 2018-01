RaumD / Q21

Vernunft und Region

Installation der Gruppe Or-Om im Raum D / Q21

Eintritt frei



Das Absterben des Nationalstaates und die Errichtung eines nachnationalen Gebildes jenseits der Einzelstaaten unter Akzentuierung des Regionalismus ohne demokratisch legitimierte Evolutionsschritte im Umbau der Nationalstaaten im Menasse Plan der Regionen, hat deutlich destruktive Züge.

Es besteht überhaupt kein Grund, für die Harmonisierung der inneren Teile im Ganzen, bestimmte Teile in der inneren Gliederung etwa die Nationalstaaten zu vernichten, um damit die Harmonisierung und Balancierung; zu erleichtern.



Das in der EU bereits verankerte Prinzip der Solidarität bildet in Verbindung mi den Universalideen in allen politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Dimensionen die Grundlage, um evolutive Vertiefungen der Integration: friedlich, ohne Gewalt, nur mit guten Mitteln in demokratischen Prozessen voranzutreiben. Es gibt viel evolutive Luft nach vorne!



