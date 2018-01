k48-Projekt 87: Catrin Bolt

Fotocredits: Catrin Bolt

Projekt 87: Catrin Bolt: Fleckerlteppich

Installation



Aus aufgetrennter Camouflage-Kleidung wurden unter Verwendung der Schnittmuster verschiedene Hügelketten erzeugt und zu einem großen Landschaftsbild kombiniert. Der Wandteppich zeigt eine fantastische Landschaft, die mit ihren Camouflage-Mustern quasi aus der Abstraktion oder Reduktion von Natur besteht. Das Camouflieren als Verkleiden beinhaltet sowohl sich in seiner Umgebung aufzulösen und darin unterzugehen, ist aber auch eine deutliche Behauptung und Darstellung der eigenen Identität und Herkunft. Die verwendeten Second-Hand-Stücke erzählen von der Präsenz der militärischen Muster im Alltag und in der Mode.



Bolt befasst sich mit der inhaltlichen, geschichtlichen und architektonischen Komplexität von Räumen und Orten. Mithilfe von Fotos, Videos, Filmen, Skulpturen, Performances und Installationen – über minimale Eingriffe und unorthodoxe Darstellungen – werden diese in ihrer Vielschichtigkeit erfahrbar.Neben dem Begriff des erweiterten öffentlichen Raums und der konzeptuellen Befragung von Ausstellungen erforscht die Künstlerin das Potenzial von Kunst in Alltagsräumen. Im Gebrauch und der Neuperspektivierung von Alltagsgegenständen, die oft auf humorvolle, ironische und spielerische Weise symbolisch umgewertet werden, sowie mit den Kunstgriffen von Fiktionen, Fakes und subtilen Irritationen trotzt sie gesellschaftlichen Gegebenheiten neue Sichtweisen ab. Mit diesen Strategien macht sie gesellschaftliche Absurditäten ebenso wie die imaginäre, aber auch reale Macht von Zeichensystemen sichtbar. (Tania Hölzl)