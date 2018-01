IKA Final Reviews: Winter Term 2017

Fotocredits: Antje Lehn

Final Reviews winter term 2017-18: 22.-23.01.



Mon. First Year Studio BArch_1, 10:00-18:00h, Studio area

MATRIX MAYTRICKS / Christina Condak, Eva Sommeregger



CMT_Studio BArch_3, 10:00-18:00h, Studio area

USELESS / Michelle Howard, Luciano Parodi



HTC_Studio BArch_5, 10:00-17:00h, Studio area

INHABITING THE CITY / Daniela Herold, Lisa Schmidt-Colinet



ESC_Studio MArch, 10:00-18:00h, Studio area

UNTITLED / Hannes Stiefel



Tue. ADP_Studio MArch, 18:00-20:00h, Palmhouse Augasse 2-6

®_BAR!¡CAD / François Roche, Damjan Minovski



GLC_Studio MArch, 10:00-16:00h, Seminar Rooms 1.15, 1.15A

INDEXING / Kathrin Aste





Master Thesis Presentation: 24.01.

9:30h, IKA Forum, 1. OG

Thomas Huck | Wolfgang Novotny



Rundgang | open days 2018: 25.-28.01.

Do, 25.01.2018, 16:00–24:00h

Fr, 26.01.2018, 10:00–22:00h

Sa, 27.01.2018, 12:00–22:00h

So, 28.01.2018, 12:00–18:00h



Study information Architecture | study year 2018-19

26.01.2018, 12:00-14:00h, IKA Forum





All Reviews, Master Thesis Presentations and the Exhibition of the Rundgang 2018 take place at IKA, Augasse 2-6, 1090 Wien

IKA (entrance core A) 1st floor and ground floor; Core N: Studio Area, Forum and Seminar Rooms