Belvedere 21

Letzte Führung: Spiegelnde Fenster

Fenster sind Öffnungen, die von Innen den Blick auf das Außen einrahmen, während man sich von Draußen in ihnen spiegelt. Im Sinne der Kunst als Fenster zur Welt wirft die Ausstellung Spiegelnde Fenster einen Blick auf das Spannungsfeld zwischen Individuum und Gesellschaft – auf Utopien und Krisen, dem Grauen des Alltäglichen, Phänomenen des Spirituellen, surrealen Welten und individuellen Mythologien.

Severin Dünser und Luisa Ziaja erläutern in einem Rundgang durch die Ausstellung die künstlerischen Arbeiten und deren Zusammenstellung in thematische Konstellationen.