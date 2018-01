Letzte Führung: Naturgeschichten

Fotocredits: Candida Höfer, Bildrecht Wien, 2017

Letzte Chance: Zur Finissage der Ausstellung Naturgeschichten. Spuren des Politischen lädt Jörg Wolfert, Kurator für Kunstvermittlung, zur allerletzten Führung.



Mit Jörg Wolfert in der Ausstellung Naturgeschichten. Spuren des Politischen

Teilnahme frei mit Ausstellungsticket





****



Letzter Ausstellungstag:



watching sugar dissolve in a glass of water

Szenen aus der mumok Sammlung



Zusammengestellt von Martin Beck