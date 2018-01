Theatermuseum

Bewegende Bilder - Workshop mit Liz King

Fotocredits: Tanzworkshop "Hold it in your Body" mit Liz King in der Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künste Wien, 2017 © Claudia Rohrauer

"FROM THE INSIDE OUT"



Welche kreativen Wege gibt es, die Gemälde von Bosch, Cranach oder Rubens zu ergründen?

Bewegen Sie sich mit der Tänzerin, Choreographin und Workshopleiterin Liz King barfuß durch die Gemäldegalerie und erleben Sie Kunstwerke, Räume und sich selbst auf eine neue Weise. Durch einfache Wahrnehmungsübungen lernen Sie, der Intelligenz Ihres Körpers zu vertrauen. Versuchen Sie, mit Ihrem eigenen Körper zu malen, sich im Raum zu bewegen und dadurch völlig neue Aspekte in den Gemälden, die Sie um sich herum sehen, zu entdecken.



Anmeldung erforderlich unter +43 (0)1 58816 2201 oder gemaeldegalerie_anmeldung@akbild.ac.at

Ticket inkl. Eintritt 25 €, ermäßigt für Studierende 15 €

Tickets an der Museumskassa oder online auf dem Reservix-Ticketportal unter http://akademiegalerie.reservix.com/

Dauer 3 Stunden

Keine tänzerische Vorkenntnis notwendig, Teilnahme in jedem Alter möglich