Seijiro Murayama & Klaus Filip

Geöffnet ab 19:00

Performance ~20:30



LIVE:

Seijiro Murayama - drums

Klaus Filip - sinewaves



http://seijiromurayama.com/

http://filipino.klingt.org/



Klaus Filip ist Musiker, Klangkünstler und Programmierer aber lebt in Wien. Sein musikalisches Interesse gilt vor allem den Sinustönen, ihrem Auftreten in der Zeit, an der Wahrnehmungsschwelle und in der Verstrickung mit anderen Instrumenten. Als Klangkünstler erforscht er die Wechselwirkung von Ton und Licht. Seine Software ppooll wird von improvisierenden Musikern dieser Welt verwendet. Er studierte unter anderem Elektroakustik und Musikwissenschaften, unterrichtet an der Angewandten in Wien und war Ko-Kurator des Festivals Reheat.



Seijiro Murayama

by using percussive or vocal elements, i try creating sounds to go towards silence or something that could be called 'music'. i improvise and compose also. i am interested in improvisation in a 'broad' sense.