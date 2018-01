Dialogführung Robert Frank

Am 17. Jänner 2018 führt Sie Walter Moser gemeinsam mit Michael Loebenstein, Direktor des Österreichischen Filmmuseums durch die Ausstellung.



Führungsbeitrag pro Person EUR 4 (exkl. Eintritt)



Tickets an der Kassa erhältlich (am Tag der Führung) | Begrenzte TeilnehmerInnenanzahl | Keine Anmeldung möglich | first come, first served | Treffpunkt: Harriet Hartmann Court im Eingangsbereich des Museums | Gruppen ab 10 Personen werden gebeten, eine Gruppenführung zu vereinbaren.



Wir bitten BesucherInnen, die besondere Vorkehrungen brauchen (Blinde, RollstuhlfahrerInnen, etc.), uns dies im Vorfeld der Führung mitzuteilen.