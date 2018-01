Kunst Haus Wien

Kuratorinnenführung Visions of Nature

Kuratorinnenführung zur Ausstellung Visions of Nature mit Verena Kaspar-Eisert



Die Fotografie Ausstellung "Visions of Nature" geht der Frage nach, wie sich das Verhältnis von Mensch und Natur aus Sicht der Kunst gegenwärtig darstellt. Sie präsentiert 25 internationale und österreichischer Künstlerinnen und Künstler, die in ihren Arbeiten Natur und die Möglichkeiten der Abbildung und Repräsentation derselben vor dem Hintergrund des Anthropozän, der vom Menschen geprägten Epoche der Erdgeschichte thematisieren.

Die Bandbreite der vorgestellten Arbeiten – sie reichen von Darren Almond bis Anna Reivilä – macht zudem die Wandelbarkeit unserer Beziehung zur Natur deutlich. Natur ist kein von kulturellen Kontexten unabhängiger Ort: Natur und Kultur sind untrennbar miteinander verbunden.