Galerie Crone

From the Inside to the Outside

Fotocredits: Martha Wilson, Makeover: Melania, Videostill, 2017

CAROLA DERTNIG, KRISTIN OPPENHEIM, ASHLEY HANS SCHEIRL, MARKUS SCHINWALD, MARTHA WILSON



Wir möchten Sie sehr herzlich zur Eröffnung der Ausstellung „From the Inside to the Outside“ am 16. Januar 2018 in unserer Wiener Galerie, Getreidemarkt 14, 1010 Wien einladen. Gezeigt werden neue Werke von Carola Dertnig, Kristin Oppenheim, Ashley Hans Scheirl, Markus Schinwald und Martha Wilson .



Die Ausstellung „From the Inside to the Outside“ versammelt Künstlerinnen und Künstler, die sich mit dem Körper als Ausdrucksmittel, Sujet oder Werkzeug ihres künstlerischen Schaffens beschäftigen. Der Körper dient somit nicht nur als thematische Grundlage der Kunst, sondern auch als Bühne und Schauplatz transformativer Prozesse oder experimenteller Performances.



Performance-Kunst steht oft im Zusammenhang mit Grenzüberschreitungen. Tabus werden gebrochen, gesellschaftliche Zwänge hinterfragt oder politische Beschränkungen aufgezeigt. Methodisch wird dabei aber noch eine andere Grenze überschritten: Die Grenze zwischen Innen und Außen.



Der Körper wird zum Spiegel von Ideen, Vorstellungen und Gefühlen. Er zeigt eine Grenze an, die - wie diese Ausstellung verdeutlicht - weder klar definiert werden kann, noch unveränderlich ist. Der Körper als Spiegel fluider Identitäten wird als veränderliche Variable wahrgenommen. Kategorien wie Alter oder Geschlecht werden ebenso hinterfragt wie Schönheitsideale oder gesellschaftliche Konventionen. „From the Inside to the Outside“ folgt einem Weg, der in der Körperlosigkeit unseres tiefsten Inneren beginnt und an dessen Ende der Körper selbst zum Kunstwerk ernannt wird.