Architekturzentrum Wien

Semesterferienspiel: Spielplätze und -regeln

Fotocredits: CC BY-SA 2.0 Stephen Oung

10:00 + 13:00 Uhr



Workshop (6–10), Eintrittspreise: Tickets: € 4,20 / € 3 mit Pass, Anmeldung erforderlich unter anmeldung@azw.at, +43-1-522 31 15

Rückfragen: Lisa Kusebauch-Kaiser +43-1-522 31 15



Welche sind die besten Spielplätze, die ihr kennt? Was macht einen guten Spielplatz aus? Und warum steht da meist „Eltern haften für ihre Kinder“ drauf? Wir schlüpfen gemeinsam in die Rolle von Spielplatzgestaltern*innen, zeigen euch einige gute internationale Beispiele, testen in 1:1 Situationen Spielgeräte, um dann unseren Lieblingsspielplatz im Modell zu bauen.