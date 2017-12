Performative Screenings #51: Thomas Brinkmann

Thomas Brinkmann, What You Hear (Is What You Hear)

FM* und Geräte



Geistiger Besitz zum mitnehmen - mich mitnehmend,

ohne ausgelagerte Gerätschaften um Zellen herum,

in denen ich Zeit absitze oder die ich in Geräte einlege

wie Zwiebeln oder Gurke oder Lithium bei bipolarer Störung.



Ich stelle mir einen Postkasten vor.

Es fallen Ansichtskarten durch den Schlitz.

Ich schaue die Welt.



Zwischen Plus und Minus in der Packdichte des Ichs,

zum sofortigen Verzehr angeboten - oder Togo.

Sehnsuchtsort Nr. 166 (von 188)

Was den Index menschlicher Entwicklung betrifft.



Frequenz Modulation - Schwarzes Rauschen.

Wo ist das Bleiweiss aus Cimabues Fresken ?

Wann ist das Negativ aus der Fotografie verschwunden ?



Im Postkasten höre ich Dateien.

Ich verbinde Norwegen mit Dänemark -

Österreich mit Afrika -

Mich mit Bluetooth



Ich baue Brücken -

mit bipolarer Störung -

und lerne sie auswendig.





*für Friederike Mayröcker zum 93. Geburtstag am 20. Dezember



Thomas Brinkmann (Max Ernst) is an acclaimed conceptual electronic musician based in Cologne, Germany. He studied visual art at the Düsseldorf Art Academy. (Wiener Heubach Kounellis)

He is known for Klick – a series of performances, in which he cuts and scratches the looked grooves of vinyl LPs. Brinkmann has released over 60 records and CDs of experimental and electronic music, including 2015’s acclaimed What You Hear (Is What You Hear) on Editions Mego.