Belvedere 21

Finissage und Buchpräsentation: Anita Leisz & Spiegelnde Fenster

Anlässlich der letzten Ausstellungswoche lädt das 21er Haus zur Finissage der Ausstellungen Anita Leisz und Spiegelnde Fenster. Reflexionen von Welt und Selbst. Im Rahmen der Finissage wird das neu erscheinende Künstlerinnenbuch von Anita Leisz präsentiert.



Anita Leisz

Die österreichische Künstlerin Anita Leisz arbeitet hauptsächlich mit Halbfabrikaten; mit Plattenware, die im Innenausbau und in der Inneneinrichtung eingesetzt wird. Sie behandelt die Oberflächen dieser Platten und schneidet, klebt und verschraubt sie zu äußerst präzisen Objekten, die an der Wand hängen oder im Raum stehen. Mit ihrer starken Präsenz entwickeln die Skulpturen einen wesenhaften, körperlichen Charakter und lenken die Aufmerksamkeit darauf, wie sich die Dinge, der Raum und wir als Betrachter_innen zueinander verhalten.



Spiegelnde Fenster. Reflexionen von Welt und Selbst

Fenster sind Öffnungen, die von Innen den Blick auf das Außen einrahmen, während man sich von Draußen in ihnen spiegelt. Im Sinne der Kunst als Fenster zur Welt wirft die Ausstellung Spiegelnde Fenster einen Blick auf das Spannungsfeld zwischen Individuum und Gesellschaft – auf Utopien und Krisen, dem Grauen des Alltäglichen, Phänomenen des Spirituellen, surrealen Welten und individuellen Mythologien.