Fotocredits: o.T., Charlotte Lassalle & Veronika Suschnig, Rauminstallation - mixed media, 2017

Endstation Transparenz. Ausstellung mit Charlotte Lassalle, Hanna Schibel und Veronika Suschnig



Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Donnerstags in der Bibliothek der Universitätsbibliothek der Akademie der bildenden Künste Wien



Studierende des Fachbereichs für Grafik und druckgrafische Techniken der Akademie der bildenden Künste Wien bespielen unter It’s graphic an vier Abenden im Wintersemester 2017/2018 die Akademiebibliothek in der Augasse. Die vierte Ausstellung Endstation Transparenz zeigt Arbeiten von Charlotte Lassalle, Hanna Schibel und Veronika Suschnig.

Achtung! Zwischen Zug und Bahnsteigkante befindet sich ein Spalt!

Fallen Sie nicht darauf hinein! Neben Ihnen sitzt das Ideal, die Transparenz - völlig, voll, absolut und maximal. Durchlässig, durchscheinend, Klarheit und Einsicht, nur Luft und nicht existent.

Zurückbleiben bitte, Zug fährt ab!

Effizienz, Kontrolle und Nachvollziehbarkeit machen sich breit. Es wird eng und doch will es frei machen. Eine transparente Demokratie, als ständiger Begleiter, oder doch gar blinder Passagier. Aufrichtig, Ehrlich und Offen werden langsam undurchsichtig, prahlend - der Dualismus der Transparenz kommt an seine Grenzen und findet neue Tendenzen.

Endstation, bitte alle aussteigen.

Transparenz als Wortspiel, Raumlogik und Ungreifbarkeit. Als kalter Schauer und leeres Versprechen, aber doch wieder greifbar als Material und zarte Geste. Charlotte Lassalle, Hanna Schibel und Veronika Suschnig bespielen diese Leere, kauen den Begriff vor und speien ihn in den Raum.



Charlotte Lassalle, geboren 1993 in Villeneuve d’Ascq/Frankreich, Studium an der Ecole Européenne Supérieur d’Art de Bretagne in Rennes sowie an der Akademie der bildenden Künste Wien. Ausstellungen u.a. Träume von Räumen Das Manfred/Wien, Polymetrische Linien Das Manfred/Wien, Rundgang der Akademie der bildenden Künste Wien.

Hanna Schibel, geboren 1993 in Berlin, studiert Grafik und druckgrafische Techniken sowie Abstrakte Malerei an der Akademie der bildenden Künste Wien. Ausstellungen u.a. sowohlalsauch- Ein Staffellauf Projektraum Silber/Berlin, Karaoke Das Manfred/Wien, akustisches Wien Sonntagszimmer/Wien, Rundgang der Akademie der bildenden Künste Wien.



Veronika Suschnig, geboren 1989 in Korneuburg, Studium der Architektur an der Technischen Universität Wien und an der Akademie der bildenden Künste Wien sowie Studium der Bildenden Kunst bei Veronika Dirnhofer und Daniel Richter. Ausstellungen u.a. Bilder der Stadt kartieren Wien Museum/Wien, Art-House 2017 Art-House Project/Eisenstadt, Raumzipfel Red Carpet Showroom/Wien, Träume von Räumen Das Manfred/Wien. http://www.veronikasuschnig.com