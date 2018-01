Angewandte Innovation Laboratory (AIL)

silence matters. artistic approaches towards awareness.

Fotocredits: Jasmin Schaitl

Vernissage/Opening

Tuesday 23th January 2018, 19:00



Performances

PART I Saturday 27th January 2018, 19:00

PART II Tuesday 30th January 2018, 19:00



Workshop

“silence no limit”

28th January 14:00-18:00



'silence matters' ist ein internationales, interdisziplinäres Performance- und Ausstellungsprojekt, das dem wachsenden Interesse an Achtsamkeit und Bewusstsein in unserer Gesellschaft, künstlerisch und wissenschaftlich nachgeht. Das Projekt zielt darauf ab, Themen der Achtsamkeit und der Bewusstseinsforschung aufgrund und durch zeitgenössische Kunstpositionen aus den Bereichen Performance, Skultpur, Sound und Zeichnung sichtbar und speziell für das Publikum erfahrbar zu machen.



'silence matters' rückt die individuelle Wahrnehmung, das eigene Bewusstsein, das Erfahren von Zeit und Zeitdauer in den Mittelpunkt, und eröffnet Räume und Situationen in denen das Publikum eingeladen wird bewusst den eigenen Fokus auf Details eines Momentes und die eigene Erfahrung damit zu richten.



Das Projekt entwickelt, produziert und präsentiert nationale und internationale künstlerische Positionen aus diversen Disziplinen, in Form von Performance Events sowie einer Ausstellung. Durch weitere Workshops von Lehrenden der Akademie für Bewusstseinsforschung Wien, wird die breite Öffentlichkeit eingeladen, noch direkter mit diesen Themen in Austausch zu treten.



Unser Auftrag besteht darin, diese wachsenden Themengebiete zu verbinden und dadurch Neues, in noch unüblichen Kontexten zu zulassen.



exhibited works by

Matěj Frank (CZ/PL)

Ulrike Königshofer (AT)

Alfred Lenz (AT)

Bernd Oppl (AT)

Monika Rabofsky (AT)



Performances with and by

Jasmin Hoffer (AT)

Laura Oriol (FR/US)

Ieva Savickaite (LT)

Olivia Schellander (AT)

Kamen Stoyanov (AT)

Kamila Wolszczak (PL)



Workshop by Rudolf Kapellner



Organizers

silence matters wurde vom Verein “Collaboration: interdisziplinäre Zusammenarbeit in Performance- und Kunstprojekten” ins Leben gerufen.



Projektleitung und Kuratorin: Jasmin Schaitl

Co-Kuratorin: Anne Glassner