Raul Maia und Thomas Steyaert: The ballet of the staring

In ihrer dritten gemeinsamen Arbeit widmen sich Raul Maia und Thomas Steyaert erneut der abstrakt-körperlichen Diskussion. Auf der Bühne treffen dabei zwei Sprachen aufeinander: Klar erkennbare und gesellschaftlich lesbare Gesten und die Sprache der nicht –repräsentativen physischen Kommunikation. Erkennbare Gesten liefern eine klare Bedeutung, die es uns ermöglicht, das, was wir sehen, zu benennen und logischen Fortschritten in einer möglichen Erzählung zu folgen. Andererseits befasst sich die nicht-repräsentative physische Kommunikation mit dem empathischen Austausch kinetischer Informationen. Die Gegenüberstellung dieser beiden Arten der Kommunikation führt uns zu einer zweideutigen Erfahrung. In Verbindung gebracht, ergibt sich aus diesen beiden Sprachen eine ambivalente Kommunikationsform, die bei den Zuseher_innen sowohl Identifikation als auch Zweifel in das, was sie sehen und zu verstehen meinen, auslöst.