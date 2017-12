Die große Hörspielshow mit Stargästen

BEI DER MACHT VON GRAYSKULL!



Endlich ist es wieder soweit und DIE GROSSEN FERIEN runnen eine ihrer seltenen Hörspielshows mit Stargästen.



Hatten sich die beiden Kinderhörspiel-Imitatoren David Kleinl und Herwig Steiner von Zeit zu Zeit ungeniert an der Creme de la Creme der heimischen Schauspiel-Elite bedient, scharen sie diesmal ungehemmt eine illustre Runde an MusikerInnen aus dem FM4 Universum um sich.



Die lesenden Stargäste sind diesmal:

Voodoo Jürgens

Ankathie Koi

MIMU (aka. Mimu Merz)

Gregor Ladenhauf (Ogris Debris) aka. Zanshin



Wie schon das Video und die einleitenden Worte verraten, lesen DIE GROSSEN FERIEN live ein Hörspiel der Action-Figuren-Serie "Masters of the Universe" aus den 1980er Jahren.

He-Man, Skeletor & Co. bereiten sich schon auf den grßen Kampf gegen die Bestien aus "Anti-Eternia" vor.

Als "Vorband" wird es auch ein kurzes Märchenhörspiel geben.



